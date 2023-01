Vastgoedbedrijf van ex-president Donald Trump veroordeeld tot boete van 1,6 miljoen dollar wegens fiscale fraude

De autoriteiten in de staat New York voeren al drie jaar onderzoek naar de handel en wandel van Trump en zijn ondernemingen. Dat onderzoek gaat ook na deze veroordeling nog door. In de staat New York loopt bijvoorbeeld ook nog een burgerlijke zaak tegen de Trump Organization, die grotere gevolgen zou kunnen hebben. Trump en zijn oudste drie kinderen riskeren een boete van 250 miljoen dollar. Er zou hen ook het recht ontnomen kunnen worden om een bedrijf te leiden dat gevestigd is in New York.

Trump maakte midden november bekend dat hij in 2024 opnieuw een gooi wil doen naar het presidentschap. De ex-president en toekomstig presidentskandidaat kijkt naast de procedures over fiscale fraude tegen nog enkele andere juridische procedures aan, zoals het onderzoek naar de bestorming van het Capitool en de pogingen van Trump om de uitslag van de presidentsverkiezingen van 2020 nietig te laten verklaren. Er loopt ook een onderzoek over geheime overheidsdocumenten die Trump en zijn entourage na zijn aftreden uit het Witte Huis zouden hebben meegenomen.