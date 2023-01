Tsjechië kiest nieuwe president, oud-premier Babiš leidt in de peilingen

Het is nog maar de tweede keer dat de president in Tsjechië rechtstreeks verkozen wordt, eerder werd die aangeduid door het parlement. De eerste president was Václav Havel, toen Tsjecho-Slowakije opsplitste in 1993. De president in Tjsechië heeft niet zo veel macht, maar eerder een ceremoniële functie. Hij of zij benoemt wel onder meer de premier en rechters, en heeft een zeg in het buitenlands beleid van Tsjechië.