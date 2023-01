Twee broers uit Jabbeke krijgen celstraf en geldboete voor mensensmokkel en zwartwerk

Twee mensensmokkelaars die actief waren in een carwash in Jabbeke, hebben straffen gekregen van de rechter in Brugge. Samen lieten ze een man met Afghaanse afkomst overnachten in een vochtige kamer van de carwash die ze runden. De twee mannen moeten een jaar de cel in en krijgen elk een geldboete van 4.000 euro.