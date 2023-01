Twee mannen aangehouden in Oostrozebeke na grote drugsvangst

De politiezone Midow heeft twee mannen aangehouden nadat in een woning in Oostrozebeke ongeveer acht kilogram speed en meer dan 100 XTC-pillen werd aangetroffen. De politie arresteerde in eerste instantie vier mannen. Twee van hen mochten na een voorleiding bij onderzoeksrechter terug beschikken. De Raadkamer beslist binnenkort over het lot van de andere twee verdachten.

Naast drugs werden ook wapens en 40.000 euro aan cash geld aangetroffen. "Maandenlang onderzoek is beloond met een stevige slag aan het drugsmilieu in Oostrozebeke en omstreken", klinkt het bij de politiezone. "Ook dit jaar zullen we de strijd tegen drugscriminaliteit en de overlast die daarmee gepaard gaat onverminderd voortzetten."