Uitbatingsvergunning shishabar en nachtwinkel in Antwerpen definitief ingetrokken

Bij de shishabar in de Statiestraat in Antwerpen werden al sinds 2015 verschillende inbreuken op de reglementering vastgesteld. In 2022 nog trof de politie zo bijvoorbeeld mondstukken voor de shishapijpen aan boven openstaande vuilnisbakken, of gewoon op de grond. Er hingen ook losse stekkers en kabels, waaraan de internetrouter was verbonden. De politie stuitte er ook op een schaal met brandende kolen, op een plaats waar bezoekers moesten passeren. Bovendien rookten klanten er ook buiten de rookruimte. Bij latere controles werden er nog inbreuken vastgesteld op de brandveiligheidsvoorschriften, en bleek hygiëne nog steeds een probleem in de zaak.