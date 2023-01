Stromae en Harry Styles voeren Belgische verkooplijsten aan in 2022, "Metejoor" meest verkochte plaat in Vlaanderen 

De prijs voor "album van het jaar" in België gaat naar Stromae. Zijn plaat Multitude staat in Vlaanderen op 5 in de lijst van best verkochte albums, maar prijkt in het zuiden van het land helemaal bovenaan. De lijst in Wallonië is trouwens bijna volledig Franstalig met ook top 10-plaatsen voor "Nonante cinq" van Angèle en "Ipseite" en "Qalf" van Damso.

In Vlaanderen verkocht Metejoor het meeste abums in 2022. Ook "Waterval" van Camille en "SOS" van K3 staan hoog in de lijst.