Personeel Universiteit Antwerpen moet trein nemen in plaats van vliegtuig bij reistijd van minder dan 8 uur

De Universiteit Antwerpen kiest niet alleen voor een vervanging van vliegtuigen door treinen, maar gaat haar wetenschappers ook aanraden om thuis te blijven. “Als corona ons een ding heeft geleerd, is het dat je ook kan videobellen met het buitenland in plaats van erheen te gaan”, zegt De Meyer. Daarbij ontkent de universiteit de waarde van live-aanwezigheid echter niet. “Conferenties zijn bij uitstek gelegenheden om samenwerkingen en ideeën met buitenlandse collega’s uit te werken, dus we gaan dat zeker niet verbieden. Maar we gaan er selectiever in zijn.”