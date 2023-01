Universiteit Gent werkt samen met Gentse politie om kunstcriminaliteit beter te bestrijden

In samenwerking met het Museum voor Schone Kunsten richten de faculteit Recht en Criminologie van de Universiteit Gent en de Lokale Politie Gent het expertisecentrum GRACE op. Dat staat voor Het “Ghent Research institute for Art & cultural heritage Crime and law Enforcement”.

Dat onderzoeksproject verzamelt academische en praktische kennis rond kunstcriminaliteit uit verschillende sectoren. Tegelijk zal het expertisecentrum informatie uitwisselen. Het is het eerste en enige dergelijk centrum over kunstcriminaliteit in België.