Verkeerscontrole leidt tot achtervolging en vondst van heroïne en coke in Riemst

Zijn gehuurde auto werd gesloten achtergelaten in afwachting van een bevel om te takelen. Toen de politie even later terugkwam om de auto in beslag te nemen, was de achterruit ingeslagen en de auto doorzocht. Wellicht hebben anderen geprobeerd om de drugs te recupereren.

De bestuurder van de auto is woensdag voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Die heeft hem aangehouden en naar de gevangenis laten overbrengen.