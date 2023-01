Zaak rond gynaecoloog in Torhout die vrouwen mogelijk met eigen sperma bevruchtte, is verjaard: kunnen donorkinderen nog iets ondernemen?

Betekent dit dat deze zaak helemaal is afgesloten? “Neen”, zegt professor Swennen met klem, want naast strafrechtelijke mogelijkheden zijn er nog burgerrechtelijke mogelijkheden, want het gaat hier om een conflict tussen twee burgers.

Een eerste mogelijkheid die professor Swennen ziet: een schadevergoeding vragen wegens aansprakelijkheid van de arts. Swennen denkt echter dat een dergelijke zaak ook verjaard zou zijn. “De verjaringstermijn is standaard 10 jaar en 20 jaar als de schade pas later ontdekt werd, maar ook die termijn is hier verstreken.” Dus dat wordt het ook al niet.