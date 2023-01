Vlaanderen geeft subsidies aan Sint-Niklaas en Zelzate voor eerstelijnscentrum met meerdere zorgverleners onder 1 dak

Er bestaan al dokterspraktijken die een voedingsdeskundige of psycholoog in huis hebben, maar zo'n eerstelijnspraktijk is toch nog iets anders, volgens Veronique Goossens. "Er komt een nauwere samenwerking met het lokale bestuur. Dat houdt eventuele pijnpunten in de gaten en kan ingrijpen waar nodig", besluit ze.

"En er zijn gewoonweg meer partners. Zo'n groepspraktijk is een mooi begin, maar wij gaan nog een stapje verder", beaamt Steve Kesteleyn. "We zijn met alle partners heel enthousiast en kijken ernaar uit om het zorgaanbod in de regio te optimaliseren. We zijn nog op zoek naar een locatie, maar eens we die hebben, zal alles heel snel gaan."