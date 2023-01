Zijn we te hard voor onze gedetineerden? "We geven steeds langere straffen"

Volgens Lorenz moet er een mentaliteitswijziging plaatsvinden in onze maatschappij. "De tendens die in onze samenleving heerst, is dat we niet genoeg straffen. Dat komt omdat vooral de zware gevallen worden besproken in de media, waardoor de verontwaardiging groeit bij de bevolking. Dat beïnvloedt ook onze rechtbanken om langere straffen te geven. We kijken te vaak naar de mensen die het niet goed doen. We horen nooit de positieve verhalen. Wij zijn echt hard hoor. Terwijl de meesten totaal geen besef hebben van hoe het er in een gevangenis aan toegaat. Er wordt weleens gezegd: "het is een hotel". Dat is het echt niet, verre van zelfs."



"Ons detentiesysteem is achterhaald, zover is duidelijk. We hebben een recidivegraad die geschat wordt op 50-70 %", zegt Lorenz. De oplossing? "Kleinschaligere detentie, meer contact met de buitenwereld en beter contact met het penitentieel personeel. De gedetineerden moeten ook in de gevangenis opgeleid worden om na hun straf aan de slag te kunnen. We weten wat we moeten doen, we moeten nu enkel die stap nog zetten."