Wetteren koopt 165 klimaatbomen en 9 promotieborden aan: "Band met siertelers versterken"

De gemeente kocht ook 165 klimaatbomen aan, dat zijn bomen die goed tegen de droogte, wateroverlast of wind kunnen. "We hebben die bomen in samenspraak met en ook bij de lokale kwekers aangekocht, het zijn dus echt Wetterse bomen. We gaan ook bekijken hoe we in de toekomst de groenperken of rotondes kunnen aankleden met Wetterse sierteelt."