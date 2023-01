6 vragen over het Autosalon: "beleven en voelen", en daarna elders kopen

Het autosalon neemt vanaf vandaag op de Heizel 6 paleizen in. Vroeger waren dat er meer maar dat is volgens Gabriel Goddoy van Febiac geen bewuste keuze. “Na twee jaar afwezigheid was er in deze periode gewoon te weinig plaats, we delen de Heizel met een kunstbeurs en zelfs een concert van Johnny Halliday. Op zich is dat geen probleem: onze standhouders gaan gewoon wat compacter.” Toch zijn alle merken er. Behalve Volvo, al komen die wel met hun elektrische model Polestar.

“Dat is de waarheid toch een beetje geweld aandoen”, reageert Mark Pecqueur van de Thomas More Hogeschool. “De merken zijn er wel maar ze investeren minder in hun aanwezigheid. Het salon moest zelfs hemel en aarde bewegen om D’Ieteren naar de Heizel te krijgen, nochtans één van de grootste autoverkopers van ons land.”