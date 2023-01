Oekraïense hoofdstad Kiev opnieuw getroffen door raketaanvallen

Volgens het hoofd van het militaire bestuur in de regio is er inderdaad brand uitgebroken bij kritieke infrastructuur. "Er zijn reactieteams ter plaatse. Tot nu toe zijn er geen slachtoffers gemeld”, aldus Oleksi Kuleba.

De gouverneur van de regio Tsjerkasi in het midden van het land waarschuwde de inwoners dat later vandaag een nieuwe raketaanval zou kunnen plaatsvinden. Hij maande iedereen aan om op tijd te schuilen tijdens luchtalarmsirenes.

In de omgeving van Kiev werd ook een woongebouw geraakt, maar daar is nog geen informatie over mogelijke slachtoffers. Ook in Zaporizja in het zuidoosten en Charkov in het noordoosten werden ontploffingen gehoord.