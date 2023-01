Nieuwe affiche, decor en tribune voor Aalst Carnaval 

Dat beaamt schepen van Toerisme, Caroline De Meerleer (N-VA). "De carnavalsperiode is officieel van start gegaan, maar eigenlijk is die al in oktober begonnen met onder andere de magische carnavalswandeling. Meer dan 300 groepen hebben die gevolgd — het was dus een succes. De carnavalsmicrobe is er nog altijd, dat voelen we. En nu is het vooral uitkijken naar 19 februari", klinkt het.