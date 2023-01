Buren over sluiting Fuse in Brussel: "Ik woon hier al 58 jaar en heb geen overlast"

Ook voor buurtbewoner Dirk De Sutter hoeft Fuse niet definitief te sluiten. “Iedere week passeer ik hier als ik naar de rommelmarkt ga. Meestal zie ik nog hoe de laatste jongeren het pand verlaten, of als de opkuis al bezig is en het water onder de deur naar buiten stroomt. Ik zou dat missen, want dat is voor mij pure nostalgie. Of de buur een dwarsligger is of niet, daar spreek ik mij niet over uit.”