"Carving Cis" geeft kerstboom op Grote Markt in Hasselt tweede leven als totempaal

We zijn alweer drie weken na kerstavond en het is ondertussen duidelijk dat de meeste goede voornemens opnieuw ijdele hoop bleken. Hoog tijd om de kerstboom op te ruimen dus. Ook op de Grote Markt van Hasselt is de kerstboom opgeruimd. Maar de Nordmann van 16 meter hoog uit Lontzen wordt niet zomaar weggegooid. Net zoals vorig jaar krijgt hij een tweede leven als totempaal.