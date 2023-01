Nieuw cultuurhuis Zottegem zal Accu heten

"Accu is een korte en krachtige naam", vertelt Karel Van Poucke, de nieuwe cultuurcoördinator van CC Zoetegem. "En die naam is eigenlijk logisch: een Accu is een apparaatje dat energie opslaat en afgeeft. Dat is net wat cultuur doet — je batterijen opladen. De naam past perfect bij het nieuwe gebouw, dat het kloppend cultuurhart van Zottegem moet worden", aldus Van Poucke.