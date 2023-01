Verenigd Koninkrijk gaat als eerste westerse land zware gevechtstanks leveren aan Oekraïne

Oekraïne vraagt al geruime tijd om gevechtstanks te leveren. Ze willen honderden tanks en gepantserde voertuigen om de gebieden te heroveren die in handen zijn van Rusland.

De Challenger 2 is de gevechtstank van het Britse leger en is sinds 1998 in dienst, aldus de BBC. De tank is dus meer dan 20 jaar oud, maar gaat toch een van de modernste tanks zijn waarmee de Oekraïeners zullen vechten.