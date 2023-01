Enkele TUI-vluchten tussen Antwerpen en Spanje maken tussenstop in Zaventem

“Er zijn uitzonderlijk enkele vluchten geweest waarbij het gewicht van het toestel te groot was om op nat wegdek te kunnen opstijgen. In dat geval moet je gewoon minder gewicht transporteren”, legt Demeyere uit. “En omdat je geen passagiers of bagage achter kan laten, vertrekken we dan met minder brandstof. Die moet dan aangevuld worden in Zaventem.” Omdat de luchthaven in Zaventem groter is, is er daar geen probleem van een te korte landingsbaan.