Opnieuw treinverkeer mogelijk tussen Hasselt en Genk

Treinreizigers die op zaterdagochtend van Genk naar Hasselt wilden, of omgekeerd, moesten in plaats van de trein een vervangbus nemen. De sporen liepen in de nacht van vrijdag op zaterdag schade op waardoor er geen treinverkeer mogelijk was. "Bij een poging tot kabeldiefstal zijn er belangrijke kabels van de seininrichting doorgesneden die nodig zijn voor het treinverkeer", zei woordvoerder van Infrabel Frédéric Petit.