Giftige stoffen uit toiletpapier gevonden in bedreigde orka's in Canada

Meer dan de helft van de gevonden stoffen zijn zogenoemde "forever chemicals", chemicaliën die niet of nauwelijks afbreken in de natuur. Ook de PFAS afkomstig van chemiebedrijf 3M uit Zwijndrecht vallen onder die categorie.

Veel van die stoffen zijn verboden in Canada, maar zijn desondanks toch in het milieu teruggevonden. "Het is de eerste keer dat we bepaalde chemicaliën hebben aangetroffen in British Columbia (een provincie in Canada, red.) en in orka's, die toproofdieren zijn.", zegt Alava. "Dat betekent dat de verontreinigende stoffen hun weg gevonden hebben tot helemaal bovenaan de voedselketen."