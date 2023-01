Godsdienstleraar uit Brugge woont in huis dat eeuwen geleden bordeel was: "de Vuyle Poorte"

"De kelders dateren uit de 17de eeuw, maar al in 1579 is er sprake van een cabaret", vertelt Broes. "Het stond bekend als de Vuyle Poorte. Daarbij moet je weten dat in de middeleeuwen "poorte" ook de betekenis had van lichaamsopening.” Dat het pand dienst deed als bordeel, verbaast de eigenaar niets. “Het is bekend dat in het Hanzekwartier een prostitutiebuurt was. Het zal wellicht ook geen toeval zijn dat in dit gebouw bijna geen ramen zijn. Het huis telt wel wat slaapkamers, momenteel zes, en ernaast stonden nog een aantal kleine huisjes”, zegt Broes. “En de zaken moeten goed zijn gegaan, want de eigenaar breidde de straatkelder destijds uit tot de grootste van de stad. Tachtig vierkante meter: beeld je maar eens in hoeveel drank en voeding je daarin kan bewaren.”