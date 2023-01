Gynaecoloog uit Torhout die vrouwen met eigen sperma bevrucht zou hebben, riskeert nog altijd een sanctie

Voorzitter Lieven Wostyn van de West-Vlaamse provinciale raad van de Orde der artsen bevestigt dat er nog altijd een tuchtonderzoek loopt tegen de gynaecoloog. “Als dat onderzoek de nodige bewijzen oplevert, kan de raad een sanctie uitspreken”, zegt hij. “Dat kan een mondelinge sanctie zijn, zoals een waarschuwing, maar ook een schorsing of schrapping. Boetes kunnen wij niet geven, dus van financiële implicaties is er sowieso geen sprake.”

Afgelopen zomer raakte bekend dat dat de intussen gepensioneerde gynaecoloog in de jaren '80 vermoedelijk zijn eigen sperma heeft gebruikt voor kunstmatige bevruchting. Dat ontdekte een West-Vlaams donorkind, geboren in 1986, na jaren onderzoek. Hij is er zelf van overtuigd dat de gynaecoloog zijn biologische vader is. De man diende een klacht in bij het gerecht, maar dat seponeerde het dossier omdat de feiten verjaard zouden zijn.



Toen de bal aan het rollen ging, meldden zich nog een vijftiental ongeruste mensen die mogelijk hetzelfde hadden meegemaakt. Maar door de seponering hoeven ze bij het gerecht geen antwoorden meer te verwachten op hun vragen.