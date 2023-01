Asbest voortaan opgehaald aan huis in Aarschot

Met de nieuwe huis-aan-huis-ophaling wil de stad zijn inwoners beter beschermen tegen de gevaren van asbest. De intercommunale Ecowerf zal de ophaling verzorgen. De focus ligt op asbest in dakbedekking - bijvoorbeeld golfplaten en dakleien - die beperkt is tot een dakoppervlakte van 150 vierkante meter. Zowel inwoners, scholen, verenigingen etc. kunnen gebruikmaken van de dienstverlening.