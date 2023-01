Japan wil een van de sterkste legers ter wereld, Amerikaanse president Joe Biden steunt "historische hervorming" Japanse Defensie

De Japanse premier is in de VS om zijn defensiehervormingen te komen voorstellen. In zijn nieuwe strategie is een enorme stijging van het defensiebudget voorzien. De Japanse regering keurde de hervormingen in december goed. Deze nieuwe strategie zal ons "afschrikkings- en reactievermogen ten goede komen", zei Kishida daarover. Japan reageert hiermee op het steeds assertievere gedrag van China, Noord-Korea en de houding van Rusland.