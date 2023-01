CD&V-voorzitter Mahdi in nieuwjaarstoespraak: "Wil dat onze lokale kieslijsten in 2024 voor minstens 20 procent uit 60-plussers bestaan" 

Het legaliseren van bepaalde drugs, is dan weer een hervorming die CD&V absoluut niet wil zien gebeuren in 2023. "De voorbije jaren heb ik bijna geen feestje gezien zonder dat er gesnoven en geslikt werd, terwijl er niets zieliger is dan drugs te moeten slikken of snuiven om van het leven te genieten. Het laatste wat we mogen doen, is die rommel legaliseren en normaliseren. Met onze partij, geen legalisering van drugs. Laat dat duidelijk zijn."