Nijlen krijgt als eerste lokaal bestuur “Great Place to Work”-label

“Gisterenavond konden we op ons personeelsfeest meedelen dat de gemeente Nijlen als eerste lokale bestuur in Vlaanderen het label van “Great Place to Work” heeft binnengehaald”, zegt een fiere burgemeester Paul Verbeeck (CD&V). Dat is een label uitgereikt op basis van enquêtes waarin werknemers aangeven hoe tevreden ze zijn met hun werkgever.