Nog meer vertrouwelijke overheidsdocumenten gevonden in huis van Amerikaanse president Joe Biden in Delaware

Sauber verklaarde dat de nieuw gevonden pagina's onmiddellijk zijn overhandigd aan het ministerie van Justitie. De minister van Justitie, Merrick Garland, had enkele dagen geleden een speciale aanklager aangesteld om de zaak uit te klaren.

Maandag raakte al bekend dat Biden een klein aantal geheime documenten uit zijn tijd als vicepresident onder Barack Obama bewaarde in een privékantoor bij een denktank. Donderdag werd duidelijk dat ook vertrouwelijke documenten zijn aangetroffen in de garage van zijn privéwoning in Wilmington, in de Amerikaanse staat Delaware, en in een aanpalende ruimte.

Biden en het Witte Huis hebben veel kritiek gekregen op hun manier van communicatie over de zaak.