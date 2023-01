Parket onderzoekt ongewoon overlijden na verjaardagsfeestje in Zwartberg

De man werd zaterdagochtend dood gevonden onderaan een trap in een woning in de Hoevenzavellaan in Zwartberg. De overledene is een 40-jarige man uit het Antwerpse. Hij en een andere Kroaat waren voor een verjaardagsfeestje naar Genk afgezakt. De drie opgepakte personen moeten met behulp van een tolk verhoord worden.