Plan voor nieuwe invulling Colomapark Sint-Pieters-Leeuw in opmaak

Maar er komen wel aanpassingen om het Colomapark aantrekkelijk te blijven houden voor bezoekers. "Misschien kunnen we het educatiever aanpakken zodat mensen hier echt iets kunnen komen leren voor hun eigen tuin: hoe je via rozen de biodiversiteit in je tuin kan versterken, welke plantencombinatie mogelijk zijn enzovoort", legt Heyens uit. "Deze rozentuin is vandaag uniek door zijn vele rozenvariëteiten uit de hele wereld, maar daar staat tegenover dat deze tuin te arbeidsintensief is om goed te onderhouden. We willen zeker dat deze tuin op een of andere manier uniek en een toeristische trekpleister blijft.”