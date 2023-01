Twee inbrekers opgepakt na politieachtervolging in Steenokkerzeel, derde voortvluchtig

Vervolgens vluchtten de drie verdachten te voet weg. "We hebben een grootschalige zoekactie opgezet en kregen daarbij ondersteuning van de helikopter van de federale politie. Uiteindelijk konden we twee mannen arresteren. Een derde is nog voortvluchtig", aldus Van Steenbergen. "De verdachten komen uit Albanië. In hun wagen, met Nederlandse nummerplaat, troffen we buit aan die gelinkt wordt aan verschillende inbraken in de regio Herent en Kortenberg."