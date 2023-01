Vrachtwagen botst tegen tram in Antwerpen

Een vrachtwagen heeft een tram aangereden in Antwerpen. Het ongeval gebeurde gisterenavond op de Leopold De Waelstraat. De vrachtwagen reed frontaal in op de zijkant van de tram. Op de tram raakten twee personen lichtgewond, één van hen is de trambestuurder. Ze zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Er was veel materiële schade aan de voertuigen. Door het ongeval was er tijdelijk geen tramverkeer mogelijk tussen de Bolivarplaats en de Groenplaats.