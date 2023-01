De stemmen zijn geteld: Gustaph zal ons land vertegenwoordigen op het Eurovisiesongfestival in Liverpool

"Because of you" is een positieve strijdsong over de aanvaarding van jezelf en zijn wie je bent. Tegelijkertijd is het een nummer waarbij het moeilijk is om stil te blijven zitten. Aan VRT NWS vertelde Gustaph voor de wedstrijd meer over het liedje: "Ik heb dat nummer geschreven samen met Jaouad Alloul. Dat is ook een queer-artiest en zanger. Het nummer gaat over zelfacceptatie en de mensen die je op die plaats hebben gebracht in je leven. In ons geval ging dat over de queer-community, ik ben een gayman. Dat is de initiële boodschap, maar het kan heel breed gaan."