Vuurwerkbom gegooid naar woning in Borgerhout, net als nieuwe bewoners willen intrekken

Een woning in de Koolstraat in Borgerhout is bestookt met zwaar vuurwerk. De eigenaars van de woonst waren op het ogenblik van de feiten niet thuis. Opvallend: de bewoners zijn nog maar pas eigenaar van het pand en wilden vandaag voor het eerst de nacht doorbrengen in hun nieuwe woning. In het verleden werd al eens een aanslag gepleegd op de woonst. De huidige, nieuwe bewoners hebben geen link met het criminele milieu, zegt het parket.