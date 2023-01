Honderdtal kinderen doen auditie in Scherpenheuvel voor musical Pater Damiaan

In Scherpenheuvel hebben een honderdtal kinderen auditie gedaan voor "Damiaan", een musical die gaat over het leven van de beroemde pater uit Tremelo. Heel wat kinderen hadden gezonde stress voor de audities, want de plaatsen zijn beperkt. De voorstelling wordt gemaakt in het kader van de viering van 150 jaar kroning van het Mariabeeld van Scherpenheuvel en gaat begin augustus in première.