11.000 Gentenaars klinken op 2023 tijdens nieuwjaarsreceptie: "Gentse Feesten-gevoel was aanwezig"

Volgens Maaike zat de sfeer er goed in. "We hebben zelfs gedanst, want er was een bandje. De receptie eindigt ook altijd met het liedje van Klokke Roeland. De receptie liep tot 13 uur, maar ik zag deze namiddag nog steeds mensen dansen. Het Gentse Feesten-gevoel was dus helemaal niet ver weg," lacht ze.