Aalter investeert 4,5 miljoen euro in nieuwe sport- en speelsite in Bellem

Duurzaamheid en groen staan voorop bij de aanleg van het nieuwe park. “Het geheel wordt groener, met heel wat nieuwe bomen en wadi’s voor drainage. Het parkeerterrein zullen we aanleggen op basis van natuurlijke materialen. En ook de speelweide vormt een natuurlijke speelomgeving voor de kinderen", aldus schepen Van De Walle.

De lokale jeugdvereniging, Chiro Kierewiet, is alvast tevreden over hun nieuwe thuis. “Ons huidig gebouw is niet meer aangenaam, de site is eigenlijk in verval. De nieuwe plek lijkt ons super”, vertelt voorzitter Stef Goethals.