Beste premier, let op de "iden" van maart!

In het verleden is er wel al eens gepleit voor de legalisering van drugs als oplossing voor het probleem, maar dat is een standpunt waaraan men dit weekend niet graag herinnerd werd. Jinnih Beels- de schepen voor Onderwijs van Vooruit in Antwerpen - pleitte in #Belriadh voor de legalisering van cocaïne. Maar dat standpunt is nu niet aan de orde, zei haar collega Tom Meeuws in "De zevende dag". De Open VLD heeft - nog niet zo lang geleden - op een congres het standpunt aangenomen dat het gebruik van soft drugs moet worden gelegaliseerd, maar daaraan wou de minister van Justitie - die in een ver verleden ooit een joint in de Senaat wou roken- niet herinnerd worden. En bij RTL moest MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez toegeven dat hij in het verleden ook gepleit had voor de legalisering van cannabis, maar ook hij wou dat standpunt niet herhalen.