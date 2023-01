Dodental na Russische raketaanval op Oekraïense stad Dnipro opgelopen tot 21

Op foto's is te zien hoe reddingswerkers een vrouw levend uit het puin van het appartementsgebouw halen in de getroffen stad Dnipro. "We stoppen af ​​en toe met ons werk om stilte te hebben en te luisteren of we mensen horen onder het puin", vertelde de burgemeester van de stad aan de pers. De kans is "klein", volgens de man, om nu nog meer overlevenden te vinden.

Een Russische raketaanval trof gisteren het flatgebouw van negen verdiepingen. Er vielen 73 gewonden, onder wie veertien kinderen, volgens de Oekraïense autoriteiten. Er werden tot nu 38 mensen levend vanonder het puin gehaald, onder wie zes kinderen, volgens lokale ambtenaren.