100e editie van autosalon Brussel sluit openingsweekend af met 68.000 bezoekers

Na twee jaar afwezigheid door corona viert het autosalon dit jaar zijn honderdste verjaardag. Deze editie staat in teken van technologie en duurzaamheid. "We merken dat heel wat mensen die naar hier komen mee willen zijn met de vergroening van wagens", zegt Goffoy. "Mensen tonen veel interesse in elektrische wagens, maar zitten vaak nog met vragen. Daarvoor kunnen ze bij ons terecht, en dat is belangrijk in dit digitale tijdperk."