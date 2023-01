Elvis tribute in Turnhout, mét originele achtergrondzangeres: “Als je je ogen sluit, is het net of hij er is”

Het eerste deel van de show bestond uit een greep uit het repertoire van Elvis, in het tweede deel werd het concert “Aloha from Hawaii” exact opnieuw gespeeld. “Dat was heel emotioneel om te zien”, zegt de ondervoorzitter. “Zeker met de zanger Bouke: als je je ogen sluit, is het net of Elvis zelf aan het zingen is. Dan komen de traantjes wel boven.”