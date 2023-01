Morgen heel de dag veel regen en wind met kans op wateroverlast, tot 20 cm sneeuw in de Ardennen

In de loop van volgende nacht wordt het overal droog met brede opklaringen vanaf het noordwesten. In de Ardennen blijft er wellicht meer bewolking aanwezig. Het gaat overal vriezen, tussen -2 en -4 graden. 's Avonds is de wind nog matig tot soms vrij krachtig uit west tot noordwest. Later wordt hij zwak uit zuidwest tot zuid.



Dinsdag zou het droog blijven, op wat lichte winterse neerslag na in het uiterste zuiden en langs de Duitse grens. Het wordt wel koud met maxima rond de 2 graden in het centrum en rond het vriespunt in de Hoge Venen.