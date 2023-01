Jongen van 14 nog altijd in kritieke toestand na CO-vergiftiging in Hooglede, pelletkachel mogelijke oorzaak

Volgens het Antigifcentrum kunnen pellets ook CO vrijgeven zonder dat er verbranding plaatsvindt. "Door de enzymen in het hout worden oxidatieve processen in gang gezet, die CO produceren wanneer het zuurstofgehalte in de opslagruimte afneemt. Het is daarom gevaarlijk om een opslagruimte van houtpellets binnen te gaan zonder voorafgaande ventilatie", klinkt het.