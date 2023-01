Kortsluiting veroorzaakt brand bij wellness in Erps-Kwerps

De brand brak zondagmiddag rond 15 uur uit bij Wellwines, een private wellness langs de Kwerpsebaan in Erps-Kwerps. De oorzaak is een kortsluiting in de waskamer van de woning. “De brandweer was snel ter plaatse en had het vuur ook heel snel onder controle. Het bleef dus gelukkig bij een kleine brand, met ook geen al te grote schade”, aldus woordvoerder Alain Habils van de brandweerzone Brabant-West.