Kunstenares Nadia Naveau mag nieuw Athenabeeld maken voor Koninklijk Atheneum Antwerpen

In de grote brand van 20 jaar geleden, waarin de voorbouw van het GO! Koninklijk Atheneum Antwerpen in vlammen opging, raakte het Athenabeeld van de school zodanig beschadigd dat het verwijderd moest worden. Nu, 20 jaar later, is bekendgemaakt dat de kunstenares Nadia Naveau het nieuwe beeld gaat ontwerpen.