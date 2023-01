PVDA hekelt toenadering Vooruit en N-VA in nieuwjaarstoespraak: "Als je links wil afslaan, kijk je toch eerst naar links"

Hij maakt daarbij een onderscheid tussen het "model-De Wever" en "het progressieve model van Zelzate en Borgerhout". In beide gemeenten zit PVDA in een coalitie. "In Zelzate is er geen drang om de zorg te privatiseren zoals in Antwerpen. Nee, in Zelzate wordt er dagelijks getoond dat een ander beleid mogelijk en realistisch is. In Borgerhout investeert het progressieve bestuur van PVDA, Vooruit en Groen in lokale verenigingen en inspraak door de buurt."