Nog geen einde in zicht bij noodweer in Californië

De Amerikaanse staat Californië is opnieuw getroffen door zware regenval. Al drie weken wordt de staat geteisterd door ongeziene overstromingen waarbij al zeker 19 doden gevallen zijn. "En het is nog niet afgelopen", waarschuwde gouverneur Gavin Newsom. De regen mag dan afnemen, de grond is verzadigd en het risico op overstromingen blijft groot.