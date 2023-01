Paard uit modder gered in Slypskapelle

Het paard was weggezakt in de modder langs de Slypsstraat in Slypskapelle bij Moorslede. De brandweer werd opgetrommeld om het dier in nood te redden. Ook het dierenredteam van brandweer Westhoek kwam ter plaatse. Met gespecialiseerd materieel kon het paard uit de modder gehaald worden. Na de reddingsactie zette het dier meteen enkele stappen.